Bonus Psicologo, domande dal 25 luglio: come richiederlo (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo la pubblicazione, il 27 giugno, del Decreto interministeriale che fissa le modalità e i criteri per accedere al Bonus Psicologo, con la Circolare Inps numero 83 del 19 luglio 2022 sono arrivate anche le istruzioni dell’Istituto per richiedere il beneficio. In base a quanto si legge nel Decreto, ogni cittadino avrà a disposizione fino a 600 euro annui da spendere in percorsi di assistenza psicologica e psicoterapeutica. Essendo il Bonus legato all’Isee, dall’importo massimo di 600 euro si scenderà proporzionalmente fino a un minimo di 200 euro. Sarà possibile richiedere il Bonus, nella misura minima, fino a un Isee di 50.000 euro. Per la misura sono stati stanziati 10 milioni di euro, mentre altri 10 milioni sono destinati al potenziamento delle strutture del Servizio sanitario per favorire in ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo la pubblicazione, il 27 giugno, del Decreto interministeriale che fissa le modalità e i criteri per accedere al, con la Circolare Inps numero 83 del 192022 sono arrivate anche le istruzioni dell’Istituto per richiedere il beneficio. In base a quanto si legge nel Decreto, ogni cittadino avrà a disposizione fino a 600 euro annui da spendere in percorsi di assistenza psicologica e psicoterapeutica. Essendo illegato all’Isee, dall’importo massimo di 600 euro si scenderà proporzionalmente fino a un minimo di 200 euro. Sarà possibile richiedere il, nella misura minima, fino a un Isee di 50.000 euro. Per la misura sono stati stanziati 10 milioni di euro, mentre altri 10 milioni sono destinati al potenziamento delle strutture del Servizio sanitario per favorire in ...

INPS_it : Il #BonusPsicologo è un contributo per sostenere le spese di #assistenzapsicologica dei cittadini relative a sessio… - telodogratis : Bonus psicologo: Inps, domande dal 25 luglio - delicatlwt : RT @Agenzia_Ansa: Bonus psicologo al via, dal 25 luglio sarà possibile presentare le domande #ANSA - Lauraar71 : RT @Agenzia_Ansa: Bonus psicologo al via, dal 25 luglio sarà possibile presentare le domande #ANSA - Agenzia_Ansa : Bonus psicologo al via, dal 25 luglio sarà possibile presentare le domande #ANSA -