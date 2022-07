Bonus psicologo, domande dal 25 luglio: come ottenere il voucher fino a 600 euro (Di giovedì 21 luglio 2022) Finalmente è arrivata la notizia: a partire dal prossimo 25 luglio sarà possibile richiedere il Bonus psicologo ed ottenere il voucher fino a 600 euro erogabile per prestazioni di assistenza psicologica. Il Bonus psicologo, infatti, è stato introdotto a valle della congiuntura pandemica per le enormi conseguenze emotive, sociali e personali che hanno comportato il susseguirsi di lockdown, le restrizioni, la convivenza con il virus Covid 19 e l’isolamento: a partire dal 2020, sono aumentati nella popolazione i disturbi legati allo stress, all’ansia e al panico, nonché l’incidenze di malattie come la depressione, i disturbi del comportamento alimentare e il disturbo post traumatico da stress. E ancora oggi ... Leggi su fmag (Di giovedì 21 luglio 2022) Finalmente è arrivata la notizia: a partire dal prossimo 25sarà possibile richiedere iledila 600erogabile per prestazioni di assistenza psicologica. Il, infatti, è stato introdotto a valle della congiuntura pandemica per le enormi conseguenze emotive, sociali e personali che hanno comportato il susseguirsi di lockdown, le restrizioni, la convivenza con il virus Covid 19 e l’isolamento: a partire dal 2020, sono aumentati nella popolazione i disturbi legati allo stress, all’ansia e al panico, nonché l’incidenze di malattiela depressione, i disturbi del comportamento alimentare e il disturbo post traumatico da stress. E ancora oggi ...

