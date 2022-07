Bonus psicologo, dal 25 luglio al via le domande: fino a 600 euro all’anno. C’è tempo fino al 24 ottobre. Tutte le info utili (Di giovedì 21 luglio 2022) Dal prossimo 25 luglio, sul sito dell’Inps, si potrà fare domanda per usufruire del Bonus psicologo. Possono usufruire del Bonus le persone che, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) Dal prossimo 25, sul sito dell’Inps, si potrà fare domanda per usufruire del. Possono usufruire delle persone che, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. L'articolo .

INPS_it : Il #BonusPsicologo è un contributo per sostenere le spese di #assistenzapsicologica dei cittadini relative a sessio… - leliocamilleri : @Luis91052594 Il calippo lo mangi lei e dal tono che ha si vede che l'ho punta sul vivo! Nella sua ristrettezza men… - repubblica : Bonus psicologo, fino a 600 euro per chi ha subito gli impatti dalla crisi Covid. Da lunedì 25 luglio via alle doma… - orizzontescuola : Bonus psicologo, dal 25 luglio al via le domande: fino a 600 euro all’anno. Tutte le info utili - pheedsMD : RT @INPS_it: Il #BonusPsicologo è un contributo per sostenere le spese di #assistenzapsicologica dei cittadini relative a sessioni di #psic… -