Bonus 200 euro: pensionati, precari e professionisti esclusi (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono circa 30 milioni gli italiani beneficiari del Bonus 200 euro, tra i principali interventi previsti dalla legge di conversione 15 luglio 2022 n. 91 del decreto legge Aiuti per alleggerire l'impatto dei rincari delle bollette energetiche su famiglie e imprese. Il beneficio si può ottenere fino a un tetto massimo di reddito lordo annuo di 35mila euro ma all'interno delle categorie previste vi sono diversi esclusi. pensionati dal mese di luglio Il comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede che l'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti "residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di ...

