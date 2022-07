Bonus 200 euro e precari della scuola, presentare una domanda errata o inesatta può comportare esclusione e sanzioni. Necessarie indicazioni da Inps e Ministero (Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora oggi sul sito dell'Inps non è stata pubblicata alcuna applicazione specifica per precari della scuola, docenti ed ATA, per poter presentare la domanda del Bonus dei 200 euro. Al momento di ufficiale non c'è nulla, si sta ragionando su interpretazioni che per quanto condivisibili, potrebbero in verità comportare dei problemi per i richiedenti, come il respingimento della domanda. Per questo, come già ribadito più volte su O.S., è meglio non avere fretta ed attendere che da parte dell'Inps o Ministero del Lavoro o dell'Istruzione arrivino quanto prima dei chiarimenti per una platea importante di lavoratori che rischiano di essere beffati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora oggi sul sito dell'non è stata pubblicata alcuna applicazione specifica per, docenti ed ATA, per poterladeldei 200. Al momento di ufficiale non c'è nulla, si sta ragionando su interpretazioni che per quanto condivisibili, potrebbero in veritàdei problemi per i richiedenti, come il respingimento. Per questo, come già ribadito più volte su O.S., è meglio non avere fretta ed attendere che da parte dell'del Lavoro o dell'Istruzione arrivino quanto prima dei chiarimenti per una platea importante di lavoratori che rischiano di essere beffati. L'articolo .

mara_carfagna : Proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio; bonus di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati;… - borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - fnpCislIS : RT @CuoreEconomico: Un Governo stabile per fare alcune misure urgenti: prorogare il bonus 200 euro, mettere sotto controllo prezzi e tariff… - FNPCislMilano : RT @CuoreEconomico: Un Governo stabile per fare alcune misure urgenti: prorogare il bonus 200 euro, mettere sotto controllo prezzi e tariff… - infoiteconomia : Bonus 200 euro, tutti i dubbi sulla posizione dei neoassunti e dei ritardatari -