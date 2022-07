Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti giovedì 21 luglio

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ildella Regionesull’emergenza Coronavirus aggiornato a212022, con i dati delle ultime 24 ore sudal Covid. Si rinnova l’appuntamento con l’analisi dei numeri in una delle regioni più colpite dalla pandemia nel nostro paese. Nelle ultime 24 ore 8.490 nuovi, 8, 34 (-3) in terapia intensiva, 767 (+13) negli altri reparti. SportFace.

NuovaScintilla : 21/7/22. L'ass.Marcato informa che saranno pubblicate domani nel Bollettino della regione e sul sito… - TgrRaiVeneto : #COVID19 in #Veneto: i dati di giovedì 21 luglio. Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è di Azien… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – È Vicenza la provincia con più positivi – Aumentano ancora i ricoveri (+5) – 6 morti - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – Vicenza la provincia con più positivi – Aumentano ancora i ricoveri (+5) – 6 morti - TV2000it : RT @TV2000it: #Covid il bollettino di oggi #20 luglio 86.067 nuovi casi e 157 morti Positività scende al 22,6% Ricoveri +62 Terapie inte… -

... 8.490 contagi , quello dell'andamento quotidiano del Covid in, pur se in calo rispetto a ieri (9.234). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 8 vittime. Ildella Regione aggiorna ...'Vi invito a sfogliare con calma le pagine del nuovo, - continua Giacalone " a partire dal, regione tra le più visitate e amate, mondialmente famosa. Proseguendo lungo il nostro ...Coronavirus, il bollettino della Regione Veneto per la giornata di giovedì 21 luglio 2022: i numeri delle ultime 24 ore su morti, contagi e guariti ...VENEZIA. Resta ancora molto alto, 8.490 contagi, l'andamento quotidiano del Covid in Veneto, pur se in calo rispetto a ieri (9.234). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 8 vittime. Il bollettino de ...