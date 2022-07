Bimba di 18 mesi lasciata da sola a casa per sei giorni, trovata morta a Milano. Arrestata la madre (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha lasciato per sei giorni la sua bambina di un anno e mezzo da sola a casa a Milano e quando è tornata, ieri mattina, l'ha trovata morta. La donna, 37 anni, è stata fermata con l'accusa di omicidio... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha lasciato per seila sua bambina di un anno e mezzo dae quando è tornata, ieri mattina, l'ha. La donna, 37 anni, è stata fermata con l'accusa di omicidio...

fanpage : ?? La Polizia ha trovato il cadavere di una bambina di appena 16 mesi all'interno di un'abitazione. Per l'infanticid… - MediasetTgcom24 : Milano, bimba di 18 mesi lasciata da sola in casa per 6 giorni: trovata morta #milano - bizcommunityit : Milano, bimba di 16 mesi trovata morta in casa. Fermata la madre: l'accusa è omicidio - paolo67tn : RT @Tiziana95627735: Leggo ora che una specie di 'donna' di 37 anni ha abbandonato la sua bambina di 16 mesi a casa da sola per 6 giorni in… - EffeF61 : RT @Tiziana95627735: Leggo ora che una specie di 'donna' di 37 anni ha abbandonato la sua bambina di 16 mesi a casa da sola per 6 giorni in… -