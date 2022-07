Bimba di 16 mesi trovata morta in casa a Milano. La madre l’avrebbe abbandonata per 6 giorni (Di giovedì 21 luglio 2022) La tragedia La donna, che ora è in carcere accusata di omicidio pluri aggravato, avrebbe abbandonato la figlia di poco più di un anno in casa da sola a Milano per andare a Leffe a trovare il suo attuale compagno, tenuto all’oscuro di tutto. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 21 luglio 2022) La tragedia La donna, che ora è in carcere accusata di omicidio pluri aggravato, avrebbe abbandonato la figlia di poco più di un anno inda sola aper andare a Leffe a trovare il suo attuale compagno, tenuto all’oscuro di tutto.

