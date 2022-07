Biden positivo al Covid | ‘sintomi molto lievi’

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, è risultatoal test per il-19. Lo ha comunicato la Casa Bianca, precisando che il presidente – vaccinato con quattro dosi – presenta “sintomilievi” e ha iniziato a prendere il Paxlovid, un antivirale., si legge nella nota, coerentemente con le linee guida delle autorità sanitarie, si isolerà alla Casa Bianca e “continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni” durante l’isolamento. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri dello staff della Casa Bianca e parteciperà ai suoi incontri in programmati tramite telefono e Zoom. La Casa Bianca precisa che fornirà un aggiornamento quotidiano sullo stato di salute del presidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La Casa Bianca: "Il presidente ha iniziato a prendere gli antivirali" Il presidente degli Stati Uniti, Joe, è risultatoal test per il Covid - 19 . Lo ha comunicato la Casa Bianca, precisando che il presidente - vaccinato con quattro dosi - presenta "sintomi molto lievi" e ha iniziato a ...Joeal Covid. Lo annuncia la Casa Bianca. Il presidente Usa è completamente vaccinato, presenta "sintomi lievi" e "ha iniziato a prendere il Paxlovid. Seguendo le linee guida del Cdc, ... Joe Biden è positivo al Covid-19