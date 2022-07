Biden è risultato positivo al Covid

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente Usa, Joe, èal. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota, spiegando che ha sintomi “molto lievi”. Si isolerà alla Casa Bianca e “continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni” durante l’isolamento. La la Casa Bianca ha spiegato che il presidente e ha sintomi “molto lievi” Anche la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha confermato in una nota che il presidenteha “sintomi molto lievi” aggiungendo che questa mattina “parteciperà ai suoi incontri già programmati tramite telefono e Zoom”. Secondo quanto riferisce sempre la presidente americana,si sta curando con l’antivirale Paxlovid. La Casa Bianca in una nota ha spiegato, inoltre, che “per eccesso di trasparenza” trasmetterà un bollettino quotidiano sulle ...