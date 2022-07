Biden: "Cambiamenti climatici minaccia esistenziale, agirò" (Di giovedì 21 luglio 2022) "I Cambiamenti climatici sono letteralmente una minaccia esistenziale alla nostra nazione e al mondo, una minaccia più urgente che mai". Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) "Isono letteralmente unaalla nostra nazione e al mondo, unapiù urgente che mai". Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Joe...

vincenzo_tolve : - mon5745 : RT @ChanceGardiner: 'In una conferenza stampa sui Cambiamenti Climatici oggi, Biden ha rivelato di avere il cancro.' - DeodatoRibeira : RT @ChanceGardiner: 'In una conferenza stampa sui Cambiamenti Climatici oggi, Biden ha rivelato di avere il cancro.' - ChanceGardiner : 'In una conferenza stampa sui Cambiamenti Climatici oggi, Biden ha rivelato di avere il cancro.' - GianniVezzani1 : RT @ImolaOggi: Biden: 'i cambiamenti climatici mettono a rischio la sicurezza nazionale' -