Bianca Guaccero | la foto è da infarto!

(Di giovedì 21 luglio 2022), laè daL’attrice e conduttrice pugliese sfoggia una bellezza da urlo, tutti senza parole. In quest’ultimo periodo,ha dovuto subire la chiusura di Detto Fatto, programma che conduceva per Rai 2; nonostante questo, la conduttrice pugliese non ha di certo perso il sorriso e, in attesa di nuovi progetti, si gode quest’estate. La conduttrice è una dea di eleganza e fascino: eccola, un sogno a occhi aperti (: Instagram).Sin dai suoi esordi e dal successo avuto con Capri, laha sfoggiato una bellezza sublime; il nuovo scatto postato sui social la mostra però più sensuale che mai, è davvero da infarto....

infoitcultura : Ballando con le Stelle 17, Bianca Guaccero nel cast? L’indiscrezione - manulamanuz57 : @GiusCandela Fabrizio Moro e Bianca Guaccero - IsaeChia : #BallandoconleStelle 17, Bianca Guaccero nel cast? L’indiscrezione Sta prendendo forma la nuova edizione del progr… - flazia24 : RT @IlContiAndrea: Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttrice Bianca Guaccero non ha ottenuto nuovi spazi sulle reti Rai. Il suo nome d… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttrice Bianca Guaccero non ha ottenuto nuovi spazi sulle reti Rai. Il suo nome d… -

Nel 2019 è diventata una delle tutor di Detto Fatto , condotto da. Qui ha la possibilità di insegnare alle persone non più giovanissime come mantenersi in forma. "Quando mi diverto " ...Nel 2019 è diventata una delle tutor di Detto Fatto , condotto da. Qui ha la possibilità di insegnare alle persone non più giovanissime come mantenersi in forma. "Quando mi diverto " ... Bianca Guaccero si sbilancia sul ritorno in tv: "Non posso spoilerare ma..." Bianca Guaccero si sbilancia sulla possibile partecipazione a Ballando con le stelle. La conduttrice parla del suo futuro professionale. Bianca Guaccero è una nota conduttrice italiana da quale fino a ...Bianca Guaccero potrebbe essere una concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Si sta definendo in questi giorni il cas ...