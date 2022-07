Bianca Atzei si mostra felice sui social | dopo il sogno spezzato | il più bello degli annunci

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 21 luglio 2022) Per tutti i fan della bellissima, finalmente è in arrivo una splendida notizia:l'aborto dello scorso anno, la musicista è di nuovo in dolce attesa. Nelle ultime ore, il portale The Pipol aveva fatto circolare la notizia secondo cuisarebbe stata in dolce attesa. Una notizia che ha fatto sicuramente molto piacere ai tanti fan della cantante, soprattutto quello che è successo lo scorso anno. Come tutti ricorderanno,e il suo compagno, l'inviato de Le Iene Stefano Corti avrebbero dovuto diventare genitori l'anno scorso, ma una fatalità ha infranto il loroe Stefano si sono fidanzati nel 2019, e si sono rivelati sin da subito una coppia molto affiatata e unita. ...