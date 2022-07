Berlusconi sulla fine del governo: “Forse Draghi era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene” (Di giovedì 21 luglio 2022) “Probabilmente Draghi era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene”. Silvio Berlusconi in un’intervista rilasciata al direttore di Repubblica Maurizio Molinari parla della fine del governo. “Non volevamo farlo cadere“, assicura il leader di Forza Italia sottolineando che il suo partito “voleva che il governo andasse avanti ma ciò non poteva accadere con i 5Stelle che avevano determinato la crisi”. Berlusconi chiarisce con una ironia: “Sa, il lavoro di presidente del Consiglio ha orari più lungi di quelli di governatore di una banca centrale”. La scelta di Mario Draghi di mettere la fiducia sulla mozione di Casini e non sulla risoluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) “Probabilmenteerae halaalper”. Silvioin un’intervista rilasciata al direttore di Repubblica Maurizio Molinari parla delladel. “Non volevamo farlo cadere“, assicura il leader di Forza Italia sottolineando che il suo partito “voleva che ilandasse avanti ma ciò non poteva accadere con i 5Stelle che avevano determinato la crisi”.chiarisce con una ironia: “Sa, il lavoro di presidente del Consiglio ha orari più lungi di quelli di governatore di una banca centrale”. La scelta di Mariodi mettere la fiduciamozione di Casini e nonrisoluzione ...

