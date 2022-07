Berlusconi e Salvini fanno saltare il Governo Draghi (Di giovedì 21 luglio 2022) Attacchi, dietrofront, accuse, bocciature. Se si volesse in sintesi racchiudere il discorso di Mario Draghi di ieri (qui il video) nei confronti dei Cinque stelle non si potrebbe che sintetizzarlo in questo modo. Ragion per cui la decisione ultima di non partecipare al voto di fiducia al Senato – e dunque di fatto sfiduciare il premier – è stato coerente con le premesse. La crisi è l’inevitabile conclusione di un’apertura mai realmente concessa da Draghi a Conte Inevitabile conclusione di un’apertura mai realmente concessa da Draghi a Giuseppe Conte e al suo Movimento. Né col dl Aiuti né tantomeno sulla base di quel documento programmatico contenente le nove priorità dei pentastellati che fino all’ultimo il premier ha ignorato e snobbato. La prova è in alcuni passaggi dell’intervento di ieri del presidente del Consiglio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Attacchi, dietrofront, accuse, bocciature. Se si volesse in sintesi racchiudere il discorso di Mariodi ieri (qui il video) nei confronti dei Cinque stelle non si potrebbe che sintetizzarlo in questo modo. Ragion per cui la decisione ultima di non partecipare al voto di fiducia al Senato – e dunque di fatto sfiduciare il premier – è stato coerente con le premesse. La crisi è l’inevitabile conclusione di un’apertura mai realmente concessa daa Conte Inevitabile conclusione di un’apertura mai realmente concessa daa Giuseppe Conte e al suo Movimento. Né col dl Aiuti né tantomeno sulla base di quel documento programmatico contenente le nove priorità dei pentastellati che fino all’ultimo il premier ha ignorato e snobbato. La prova è in alcuni passaggi dell’intervento di ieri del presidente del Consiglio ...

