Bergamo | urta nido di vespe | uomo muore dopo aver subito centinaia di punture

(Di giovedì 21 luglio 2022) Nel pomeriggio di lunedì 18 luglio a Ceratello di Costa Volpino, in provincia di, undi 53 anni è morto a seguito della puntura didi. Alessandro Barni, questo il nome della vittima, lunedì pomeriggio aveva fatto visita a un amico per poi, poco, allontanarsi in apparente stato confusionale. A questo punto avrebbe preso una vecchia mulattiera dove sono state rinvenute tracce di sangue, la cui origine non è chiara. L’potrebbe essersi ferito sul percorso oppure essersi lesionato a casa del conoscente. Durante questo tragitto Barni avrebbe colpito undie calabroni, i quali sentendosi minacciati lo avrebbero punto in massa. A farlo suppore sono le grida dell’che udite da un residente ...