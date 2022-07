Bergamo | debutta la rassegna di fotografia “I’MmAGINA”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 luglio 2022). Adal 21 al 24 luglio arriva, la primadinata dall’incontro di Spazio Cam e Transizioni, due realtà bergamasche che operano da anni nel mondo della cultura fotografica immaginandola come arte non esclusiva, aperta al pubblico e al dialogo tra diverse scritture. Come musica, letteratura, disegno che diventano punti di incrocio e contaminazione per regalare nuovi punti di vista, riflessioni, spunti, analisi.è il risultato di questi presupposti. Quattro giorni dedicati allain tutte le sue espressioni, un punto di incontro e scambio su cosa significa fare cultura eoggi, uno spazio di pensiero in cui scoprire che l’immaginazione è un luogo interdisciplinare comune in cui ...