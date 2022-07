(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Superate le residue incertezze, ilVittorio Emmanuele sarà riconsegnato alla Città dientro il prossimo mese di agosto e sarà inaugurato il 16 settembre alla presenza del Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini. Questo il risultato dell’ennesimo sopralluogo al cantiere di Corso Garibaldi alla presenza del Sindaco e dei dirigenti del Provveditorato alle Opere Pubbliche, nonché dell’impresa affidataria dei lavori di ristrutturazione e rifacimento. Dopo mesi e mesi di rinvii, polemiche, riorganizzazione di lavori già in corso (in particolare per l’impianto di climatizzazione), la riapertura al pubblico delappare ormai sicura, pur non volendo sottacere la necessità di una qualche cautela. I lavori ...

Benevento, ecco il 'nuovo' Teatro Comunale: Mastella avverte i teppisti