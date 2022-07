Beautiful | anticipazioni 22 luglio 2022 | Brooke incontra Bill

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di confronti a, come segnalano ledi venerdì 22, in particolare, in apprensione per il delicato momento che stanno vivendo Liam ed Hope, andrà danel suo ufficio per confrontarsi anche con lui. La donna, però, una volta arrivata, si renderà conto dello stato d'animo dello Spencer che apparirà tormentato ed inquieto e gli chiederà spiegazioni., che poco prima ha dovuto fronteggiare le domande incalzanti di Wyatt, preoccupato per lui e per suo fratello Liam, proverà ad allontanare anche i sospetti diper evitare che la donna possa capire che il marito di Hope sia il responsabile della morte di Vinny. Poco dopo, i due inizieranno a parlare della crisi matrimoniale vissuta dalla coppia e ...