**Bce: Consiglio direttivo anticipa nuovi rialzi in prossime riunioni** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. -(Adnkronos) - Dopo il rialzo da 50 punti deciso oggi - che porta dal 27 luglio allo 0,50% i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, allo 0,75% quello sulle operazioni di rifinanziamento marginale e a 0% quello sui depositi presso la banca centrale - "nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo sarà opportuna un'ulteriore normalizzazione dei tassi di interesse". Lo spiega la Bce nel documento conclusivo della riunione del Consiglio. "anticipare a oggi l'uscita dai tassi di interesse negativi consente al Consiglio direttivo di passare a un approccio in cui le decisioni sui tassi vengono prese volta per volta" si spiega, precisando che "l'evoluzione futura dei tassi di riferimento definita dal Consiglio ...

