Bbva, banca zero commission, ecco le nuove promozioni: dalla firma biometrica all'app per le bollette (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo aver incorporato il prestito immediato lo scorso giugno, Bbva ha ampliato la sua offerta con l'aggiunta di ulteriori funzionalità quali la firma biometrica, il pagamento delle tasse, l'addebito diretto delle bollette tramite l'app e la creazione di obiettivi di risparmio. Inoltre, la banca ha lanciato due nuove promozioni: i nuovi clienti otterranno il 20% dell'importo dei loro acquisti durante il primo mese e 20 euro per ogni persona invitata a Bbva che aprirà un conto ed effettuerà un primo acquisto, fino a un massimo di 5 persone, e ciascuna persona invitata otterrà a sua volta 20 euro in regalo. Bbva è sbarcata in Italia lo scorso ottobre con una nuova offerta basata sul principio dello zero commission.

