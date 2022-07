Bayern Monaco su Osimhen | possibile offerta nelle prossime ore

DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale il trasferimento di #DeLigt dalla #Juventus al #BayernMonaco - DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - romeoagresti : Rafaela #Pimenta è sbarcata a Caselle: ultimi dettagli burocratici per il trasferimento di #DeLigt al #Bayern, dopo… - Lexie_t7 : RT @EdoardoMecca1: Stamattina de Light al Bayern Monaco di Baviera ha fatto colazione e poi ha cagato. Aggiorniamoci su ogni cosa che farà… - anonimo734 : @PaulGoat @tuttosport : Bremer più forte di De Ligt De Ligt: -

Commenta per primo Oliver Kahn , amministratore delegato del, ha parlato del trasferimento di Lewandowski al Barcellona e del debito accumulato dai catalani che, tuttavia, continuano a spendere sul mercato: 'Trovo un po' difficile valutare a ...Da Koulibaly e De Ligt, che hanno lasciato Napoli e Juve per firmare con Chelsea e, a Pogba e Di Maria, arrivati in bianconero, ...Dopo l’addio di Robert Lewandowski, partito verso Barcellona, il Bayern Monaco sembra intenzionato a coprire il vuoto lasciato lì davanti. Il polacco segnava parecchio e i bavaresi dovranno cercare qu ...il Napoli non vorrebbe restare con un pugno di mosche e si sarebbe mosso sulla disponibilità di Cristiano Ronaldo - che resta fermo sulla decisione di lasciare lo United - di andare all'ombra del Vesu ...