Basta che sia Corleone (Di giovedì 21 luglio 2022) Fortunato Cerlino e Rosa Diletta Rossi E tre. Quando manca ormai poco alla messa in onda su Canale 5 della nuova fiction Taodue e Clemart con Rosa Diletta Rossi, prevista per la nuova stagione, il titolo cambia nuovamente: quella che inizialmente doveva essere Lady Corleone ed era poi stata annunciata come La Ragazza di Corleone alla presentazione dei palinsesti 2022/2023, stando agli ultimi post social della casa di produzione sarà, invece, Maria Corleone. Poco male, in fin dei conti, ma quello che fa sorridere è che l'unica costante di questa danza di titoli è il termine Corleone, proprio quello che il sindaco dell'omonima città aveva chiesto a gran voce a Taodue di eliminare. Non appena erano iniziate a circolare notizie sul nuovo progetto, infatti, Nicolò Nicolosi, aveva minacciato di intraprendere azioni a ...

