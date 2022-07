Basket, c’è il cambio di denominazione: ecco la “Juvecaserta 2021” (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – L’AG Sport Caserta s.s.d. a r.l. comunica che in data odierna, per atto del notaio Giuseppe Ronza di Caserta, ha modificato la sua denominazione sociale in Juvecaserta 2021 s.s.d. a r.l. La decisione è scaturita dalla volontà di richiamarsi allo storico brand del club, nella convinzione di ispirarsi ai valori del modello societario della famiglia Maggiò, che ha fatto la storia dello sport casertano legando indissolubilmente il suo nome alla città ed alla provincia di Caserta. Tanto ribadendo con fermezza la più assoluta discontinuità sostanziale con le più recenti esperienze societarie, che in varie forme hanno utilizzato la denominazione Juvecaserta. La società ha già avviato l’iter per il cambio della denominazione presso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – L’AG Sport Caserta s.s.d. a r.l. comunica che in data odierna, per atto del notaio Giuseppe Ronza di Caserta, ha modificato la suasociale ins.s.d. a r.l. La decisione è scaturita dalla volontà di richiamarsi allo storico brand del club, nella convinzione di ispirarsi ai valori del modello societario della famiglia Maggiò, che ha fatto la storia dello sport casertano legando indissolubilmente il suo nome alla città ed alla provincia di Caserta. Tanto ribadendo con fermezza la più assoluta discontinuità sostanziale con le più recenti esperienze societarie, che in varie forme hanno utilizzato la. La società ha già avviato l’iter per ildellapresso ...

nonnagri : @mikkenburgh @GialliTom @_Claudio_C_ @alanfriedmanit Ci sono anche i ciechi che prendono l'invalidità e vanno a gio… - siciliabasket : L’Olympia Basket Comiso ha formalizzato ieri l’iscrizione al campionato di Serie C Silver per la stagione agonistic… - siciliabasket : Olympia Basket Comiso resta in C Silver per il 'fattore campo'. Correnti: 'Non è competenza del CR derogare alle DO… - losservcom : Insieme a lui gli amaranto annunciano anche il ritorno di Alessandro Congedo ed il ripescaggio in categoria in atte… - palermo24h : Nazionale over 60 di basket Campione d’Europa, c’è anche il trapanese Andrea Magaddino -

Prop trading: cos'è e come funziona Fino al 2008, prima della crisi di Lehman , la figura del prop trader era tranquillamente paragonabile al top player di calcio o di basket: un prop trader di una banca era letteralmente una superstar ... Basket, Tobia Collina ha fatto 'bingo' a Las Vegas per la Unieuro Una vera e propria "Expò del basket" come la definisce Collina, sino al 2020 giocatore, poi dalla scorsa stagione team manager e responsabile scouting della Pallacanestro 2.015. Dalla passione al ... Pianetabasket.com Fino al 2008, prima della crisi di Lehman , la figura del prop trader era tranquillamente paragonabile al top player di calcio o di: un prop trader di una banca era letteralmente una superstar ...Una vera e propria "Expò del" come la definisce Collina, sino al 2020 giocatore, poi dalla scorsa stagione team manager e responsabile scouting della Pallacanestro 2.015. Dalla passione al ... Italia - Under 20 femminile, Europeo a Sopron da venerdì in Ungheria