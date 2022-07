Barbara D’Urso, la delicata situazione con Stefania Orlando: “Che imbarazzo” (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo diversi mesi è finalmente emersa la verità riguardo la delicata situazione che ha visto coinvolta Barbara D’Urso ed i suoi autori con Stefania Orlando. Secondo la diretta interessata, quanto è stato raccontato non è vero. Il mese di luglio ha riservato all’ex GF Vip delle importanti ricorrenze. Il primo giorno del mese ha festeggiato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo diversi mesi è finalmente emersa la verità riguardo lache ha visto coinvoltaed i suoi autori con. Secondo la diretta interessata, quanto è stato raccontato non è vero. Il mese di luglio ha riservato all’ex GF Vip delle importanti ricorrenze. Il primo giorno del mese ha festeggiato L'articolo proviene da Inews24.it.

