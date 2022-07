Bara dorata ai funerali di Ivana Trump, presenti l’ex marito Donald Trump con tutta la famiglia (Di giovedì 21 luglio 2022) Ivana Trump è morta a causa di una caduta accidentale dalle scale di casa, ieri sono stati celebrati i suoi funerali. Una Bara dorata e nessun fiore per Ivana Trump, la famiglia ha pensato che lei avrebbe preferito che i partecipanti facessero una donazione al Big Dog Ranch Rescue, l’organizzazione di tutela degli animali. Alle esequie era presente anche l’ex marito Donald Trump con l’attuale moglie, Melania. presenti ovviamente anche i figli di Donald e Ivana Trump: Donald Trump Jr. (nato il 31 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 luglio 2022)è morta a causa di una caduta accidentale dalle scale di casa, ieri sono stati celebrati i suoi. Unae nessun fiore per, laha pensato che lei avrebbe preferito che i partecipanti facessero una donazione al Big Dog Ranch Rescue, l’organizzazione di tutela degli animali. Alle esequie era presente anchecon l’attuale moglie, Melania.ovviamente anche i figli diJr. (nato il 31 ...

infoitestero : Bara dorata e nessun fiore: i funerali a New York di Ivana Trump - infoitestero : Bara dorata, niente fiori. Ai funerali di Ivana Trump, c'è l'ex marito Donald con Melania - HuffPostItalia : Bara dorata, niente fiori. Ai funerali di Ivana Trump, c'è l'ex marito Donald con Melania - sofia_aufiero : RT @vedovaanera: chissà se per fare dormire il foglio noyz gli canterà open my bara dorata sniff my droga tajata - vedovaanera : chissà se per fare dormire il foglio noyz gli canterà open my bara dorata sniff my droga tajata -