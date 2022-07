Bandaranaike | la prima donna premiere al mondo riscrive il destino del popolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 luglio 2022) Sirimavo, primo ministro dell’isola di Ceylon, attuale Sri Lanka, è in primis lache lotta per la vita per migliorare ildel, per difendere i piu’ deboli, gli indifesi.: l’ascesa al potere della vedova piangente La storia dello Sri Lanka trae la sua origine da una dichiarazione d’indipendenza dai coloni britannici, nel lontano 1948, anno in cui viene anche sancita una Costituzione di tipo parlamentare. Al tempo, il potere politico era del partito conservatore, ma nel 1956, a seguito di una crisi economica che trae nelle sue spire l’intero paese, un nuovo partito, trova un largo consenso popolare: il partito nazionalista progressista, il Sri Lanka Freedom Party (SLFP), presidiato dal primo ministro Solomon. Vengono disposti ...