Backstreet Boys | dal 14 ottobre il primo album natalizio della band

StefanoCalzola6 : #MUSICA #BackstreetBoys annunciano il loro primo #album natalizio - Musica - ANSA - Anormale9 : @mcalcan @OfficiaLucio @poperinotv @mlbarza @aiolocutio @pilloledirock @stevevicrn Vabbè .. hai ragione Maurizio… o… - BiancaBerry88 : Oggi per combattere il caldo ci concentriamo sul fatto che i Backstreet Boys hanno annunciato l’uscita del loro alb… - MSgarrella : @searchingsun1 @Kyashan75 @7Robymar Ma certo che era bellissimo. Ricordo mia cugina allora dodicenne fulminata per… - RobertafiVisone : @Nora34358995 @settecoppeotto In realtà pure io: Pink Floyd, Queen, Backstreet Boys. E poi Guns'n'Roses, BeeGees, L… -

copertina album BSB si intitola A VeryChristmas ed è l' album natalizio dei. Sarà disponibile dal 14 ottobre in CD e in digitale e dal 2 dicembre in vinile. Il pre - order è invece già disponibile, a partire dal 21 luglio. Per il gruppo di Nick Carter si ...Il Natale arriva in anticipo quest'anno per i, che hanno annunciato l'uscita del loro primo album di Natale "A VeryChristmas" (BMG), dal 14 ottobre in CD e digitale e dal 2 dicembre in vinile. "Sono 30 anni che ...I Backstreet Boys annunciano un album natalizio che uscirà a ottobre, conterrà grandi classici e tre inediti. L'album di Natale, si sa, è un'aspirazione per tantissimi artisti. Ogni anno, infatti, olt ...Il Natale arriva in anticipo quest'anno per i Backstreet Boys, che hanno annunciato l'uscita del loro primo album di Natale "A Very Backstreet Christmas" (BMG), dal 14 ottobre in CD e digitale e dal 2 ...