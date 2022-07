Avellino | Luigi Silvestri saluta | vestirà la maglia del Siena

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiè un nuovo giocatore dell’ACN, accordo triennale. Come anticipato nei giorni scorsi, termina l’avventura in Irpinia del difensore siciliano dopo due anni. Ecco la nota del club: “L’Uscomunica di aver ceduto all‘ACN, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore– si legge – La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo”. IL SALUTO SOCIAL.attraverso il suo profilo Instagram hato la piazza: “Non mi sarei mai immaginato di dovere congedarmi daproprio oggi. ...