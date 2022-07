Aurora Ramazzotti, la risposta rap agli haters: “Se non facessi Ramazzotti di cognome” (Di giovedì 21 luglio 2022) Reduce dal successo avuto con la conduzione di Love MI, Aurora Ramazzotti è tornata al centro dell’attenzione sui social. Questa volta a lasciare di stucco è stata la risposta che la ragazza ha dato agli ennesimi attacchi degli haters. “”Se Non facessi Ramazzotti Di cognome” – Molto spesso Aurora ha utilizzato i social per replicare alle L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Reduce dal successo avuto con la conduzione di Love MI,è tornata al centro dell’attenzione sui social. Questa volta a lasciare di stucco è stata lache la ragazza ha datoennesimi attacchi degli. “”Se NonDi” – Molto spessoha utilizzato i social per replicare alle L'articolo

VanityFairIt : Accompagnata dal fidanzato Carlo Gussalli Beretta, l'influencer e modella ha organizzato un party a bordo piscina n… - Canieuest96 : RT @Linda08957695: Aurora Ramazzotti hai ragione, dovremmo smettere di chiamarti raccomandata e definirti invece come semplice incompetente… - Canieuest96 : RT @ilrestodite: Ho ascoltato il discorso di Aurora Ramazzotti quindi per me te puoi pure chiamare Ramazzotti ma resti una classista demmer… - Canieuest96 : RT @mugugnoh24: Leggo 'Aurora Ramazzotti ragazza autoironica' e niente ... - Canieuest96 : RT @ollygg_: Questo paese comunque non è reale, Aurora Ramazzotti che si lamenta di essere una privilegiata figli di, si lamenta, io davvero -