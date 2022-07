ATP Gstaad 2022, Matteo Berrettini la chiude in due set contro Richard Gasquet e approda ai quarti di finale (Di giovedì 21 luglio 2022) Buona la prima per Matteo Berrettini. L’azzurro, impegnato nel secondo turno dell’ATP di Gstaad (Svizzera), si è imposto con un doppio 6-4 in 1 ora e 30 minuti di gioco contro Richard Gasquet (n.64 del ranking). Il romano, reduce dalla cocente delusione del forfait di Wimbledon per il Covid, ha messo nel cassetto tutta la sua amarezza e sul rosso elvetico ha sciorinato una prestazione buona e con margine. Il tennista del Bel Paese ha, infatti, alternato momenti di un ottimo tennis a qualche piccolo passaggio a vuoto che però, grazie ai pezzi forti del repertorio (servizio-dritto), ha saputo minimizzare. Un successo quindi meritato e nei quarti di finale ci sarà ad attenderlo lo spagnolo Pedro Martinez (n.52 del mondo) a segno per 7-5 4-6 6-2 ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Buona la prima per. L’azzurro, impegnato nel secondo turno dell’ATP di(Svizzera), si è imposto con un doppio 6-4 in 1 ora e 30 minuti di gioco(n.64 del ranking). Il romano, reduce dalla cocente delusione del forfait di Wimbledon per il Covid, ha messo nel cassetto tutta la sua amarezza e sul rosso elvetico ha sciorinato una prestazione buona e con margine. Il tennista del Bel Paese ha, infatti, alternato momenti di un ottimo tennis a qualche piccolo passaggio a vuoto che però, grazie ai pezzi forti del repertorio (servizio-dritto), ha saputo minimizzare. Un successo quindi meritato e neidici sarà ad attenderlo lo spagnolo Pedro Martinez (n.52 del mondo) a segno per 7-5 4-6 6-2 ...

