Atletico Madrid | Cristiano Ronaldo pronto a tagliarsi l’ingaggio

(Di giovedì 21 luglio 2022) Non si fermano i rumors sul futuro di. L’ultimo arriva dalla “CBS”, secondo la quale il suo agente Jorge Mendes avrebbe fatto sapere alle squadre interessate che CR7 sarebbe disposto ad un taglio delpari al 30%. Secondo “As”, però, lo ‘sconto’ non sarebbe ritenuto sufficiente dall’, al momento la squadra in prima fila per il portoghese: i colchoneros ad oggi non si trovano nelle condizioni finanziarie per ingaggiare il portoghese. Intanto, il Manchester United sembra non aver cambiato idea: il 37enne fuoriclasse portoghese viene considerato incedibile e nei giorni scorsi Ten Hag ha aperto ad un rinnovo fino al 2024. SportFace.