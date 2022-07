Atletica | pagelle Italia Mondiali | Ayomide Folorunso senza rimpianti Catalin Tecuceanu | è solo l’inizio

(Di giovedì 21 luglio 2022)2022 (21 luglio)7.5: Sembrava tagliato fuori a 200 metri dal traguardo quando aveva perso qualche metro dal gruppo, ma chi ha impostato la volata lunghissima non ha fatto i conti con l’azzurro che ha chiuso con uno sprint travolgente ed ha fatto segnare il quarto tempo complessivo delle batterie, nonché primato personale. L’impressione è che la crescita sia appena iniziata.8: Quando si fa il massimo non si possono avere. Non arriva il posto in finale ma come consolazione (o qualcosa in più) arriva il nuovo recordno dei 400 ostacoli, il primo a Eugene, ottenuto dall’atleta forse più in forma di tutta la spedizione azzurra. ...

LINDA OLIVIERI 5.5: Prova in linea con la precedente. Non dà mai l'impressione di potersela giocare per uscire dall'ultima posizione, ma il tempo non è completamente da buttare. Foto di FIDAL COLOMBO/...REBECCA SARTORI 6.5: Miglior tempo di ripescaggio e quinto posto in una batteria abbastanza trafficata. Forse ci si poteva aspettare qualcosa in più ma ha lottato dall'inizio alla fine e ora ha un'... Zero errori fino a 2 metri compresi, a un soffio dal personale, a rinverdire i fasti che furono di Sara Simeoni e Antonietta Di Martino. Da una parte la delusione, dall'altra la soddisfazione per il v ...