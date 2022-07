Atletica | Mondiali Eugene 2022 stanotte in tv | orario e diretta streaming con Folorunso

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il programma con gli orari e latv della settima giornata deidi, in programma nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio. Saranno quattro gli azzurri in gara all’Hayward Field: Catalin Tecuceanu scenderà in pista nelle batterie degli 800 metri a partire dalle ore 2.20, mentre alle 3.15 saranno ben tre le italiane ad andare a caccia di un posto in finale nei 400 ostacoli (, Olivieri, Sartori). IL MEDAGLIERE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO COME VEDERE LE GARE IN TV I RISULTATI GIORNO PER GIORNO LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIAE TV – La copertura televisiva in Italia è affidata a Rai e Sky Sport, che trasmetteranno le gare anche in...