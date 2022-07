Atletica | Mondiali Eugene 2022 | Folorunso record italiano nei 400 ostacoli | ma non basta Bene Tecuceanu

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) La notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio aidileggera aè quella deldi Ayomidenei 400femminili. L’azzurra si è resa protagonista di una gara solida, fermando il cronometro sul tempo di 54.34 e migliorando il precedente primato nazionale che apparteneva a Yadisleidy Pedroso (54.54 a Shanghai nel 2013). Un miglioramento di tre decimi rispetto al proprio personale che però nonper centrare la finale mondiale:infatti ha chiuso al quinto posto la propria serie, in una gara che ha visto il miglior tempo assoluto di Sydney McLaughlin in 52.17 seguita a Femke Bol in 52.84 e Dalilah Muhammad in 53.28. Niente da fare per le altre due ...