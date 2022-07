Atletica | Catalin Tecuceanu | “Primo Mondiale | che emozione | contento del personale”

(Di giovedì 21 luglio 2022)ha firmato il propriosugli 800 metri ai Mondiali 2022 dileggera. L’italo-rumeno ha preso parte alla sua prima rassegna iridata, indossando la casacca azzurra dopo il lungo iter burocratico per ottenere la cittadinanza, e si è messo in luce grazie a una perentoria rimonta negli ultimi 200 metri: ha superato tre avversari all’esterno e ha chiuso la propria batteria al quinto posto (poi quarto a causa di una squalifica altrui) con il tempo di 1:44.83, migliorando il precedentedi dieci centesimi.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ho provato a stare col gruppo, sapevo che avrebbero fatto una gara veloce perché conoscevo gli avversari. Ho fatto fatica quando hanno fatto un cambio ...

Tecuceanu si è inventato una strepitosa rimonta nelle batterie degli 800 metri ai Mondiali 2022 dileggera. Il 22enne, alla sua prima grande uscita internazionale in azzurro (l'...... in Oregon (Stati Uniti) La sesta giornata dei Mondiali didi Eugene (Oregon, Stati Uniti),... Primo italiano in garaTecuceanu nelle batterie degli 800 metri. A seguire le semifinali ...PAGELLE ITALIA MONDIALI ATLETICA 2022 (21 luglio) CATALIN TECACEANU 7.5: Sembrava tagliato fuori a 250 metri dal traguardo quando aveva perso qualche metro dal gruppo ma chi ha impostato la volata lun ...