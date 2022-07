Atletica, Ayomide Folorunso firma il record italiano! 54.34 sui 400 ostacoli, non basta per la finale ai Mondiali (Di giovedì 21 luglio 2022) Ayomide Folorunso ha firmato il record italiano dei 400 metri ostacoli. L’azzurra è riuscita nell’attesissimo colpaccio in occasione delle semifinali dei Mondiali 2022 di Atletica leggera: l’emiliana ha timbrato un eccellente 54.34, migliorando di due decimi quanto Yadisleidy Pedroso fece il 18 maggio 2013 a Shanghai. La nostra portacolori ha concluso la propria serie al quinto posto e non è riuscita a qualificarsi per l’atto conclusivo del giro di pista con barriere, ma l’impresa era oggettivamente impossibile visto che serviva un eccezionale 53.63. Ayomide Folorunso ha distribuito bene le sforzo sulla pista di Eugene (Oregon, USA), ha saputo spingere sul rettilineo finale chiudendo a ridosso della giamaicana Shiann ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022)hato ilitaliano dei 400 metri. L’azzurra è riuscita nell’attesissimo colpaccio in occasione delle semifinali dei2022 dileggera: l’emiliana ha timbrato un eccellente 54.34, migliorando di due decimi quanto Yadisleidy Pedroso fece il 18 maggio 2013 a Shanghai. La nostra portacolori ha concluso la propria serie al quinto posto e non è riuscita a qualificarsi per l’atto conclusivo del giro di pista con barriere, ma l’impresa era oggettivamente impossibile visto che serviva un eccezionale 53.63.ha distribuito bene le sforzo sulla pista di Eugene (Oregon, USA), ha saputo spingere sul rettilineochiudendo a ridosso della giamaicana Shiann ...

