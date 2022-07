Atalanta tra campo e mercato: i Pagliuca a Zingonia per l’amichevole in famiglia (Di giovedì 21 luglio 2022) Zingonia. Visite speciali al Centro Bortolotti durante la partitella in famiglia che ha “sostituito” la mancata amichevole col Lecco. A bordocampo si è visto Stephen Pagliuca, co-chairman della società, arrivato a Bergamo insieme al figlio Joseph, membro del consiglio d’amministrazione. Resteranno a Bergamo per qualche giorno per una serie di riunioni ed incontri. Ad accoglierli il presidente Antonio Percassi e il figlio Luca, con i quali Stephen Pagliuca si è intrattenuto mentre in campo (ridotto) andava in scena l’amichevole tra squadra A e squadra B, diretta da Gasperini nelle vesti di arbitro e con il direttore sportivo D’Amico a osservare da vicino. Con la presenza dei Pagliuca il primo pensiero, logicamente, va al mercato e alla ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 luglio 2022). Visite speciali al Centro Bortolotti durante la partitella inche ha “sostituito” la mancata amichevole col Lecco. A bordosi è visto Stephen, co-chairman della società, arrivato a Bergamo insieme al figlio Joseph, membro del consiglio d’amministrazione. Resteranno a Bergamo per qualche giorno per una serie di riunioni ed incontri. Ad accoglierli il presidente Antonio Percassi e il figlio Luca, con i quali Stephensi è intrattenuto mentre in(ridotto) andava in scenatra squadra A e squadra B, diretta da Gasperini nelle vesti di arbitro e con il direttore sportivo D’Amico a osservare da vicino. Con la presenza deiil primo pensiero, logicamente, va ale alla ...

