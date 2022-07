AstroSamantha | è lei la prima donna europea a fare una ‘passeggiata’ spaziale

TgLa7 : .@AstroSamantha prima astronauta europea che ha affrontato un'attività extra-veicolare. Insieme a lei un collega ru… - Dome689 : RT @TgLa7: .@AstroSamantha prima astronauta europea che ha affrontato un'attività extra-veicolare. Insieme a lei un collega russo per il ri… - __miana : RT @TgLa7: .@AstroSamantha prima astronauta europea che ha affrontato un'attività extra-veicolare. Insieme a lei un collega russo per il ri… - TgLa7 : .@AstroSamantha prima astronauta europea che ha affrontato un'attività extra-veicolare. Insieme a lei un collega ru… - GiovanniCamell4 : @SkyTG24 @AstroSamantha @ninistria È storica per voi perchè siete dei fanatici, per lei è il frutto di un lavoro du… -

- E' la prima astronauta europea che ha affrontato un'attività extra - veicolare. Insieme aun collega russo per il rilascio manuale in orbita di dieci nano - satelliti per esperimenti sulla ...Ciononostante,non si è tirata indietro. Anzi. . È stata proprioa uscire per prima dalla Stazione Spaziale Internazionale, seguita poi da Artemyev. Guardando la scena, Luca ...E' la prima astronauta europea che ha affrontato un'attività extra-veicolare. Insieme a lei un collega russo per il rilascio manuale in orbita di dieci nano-satelliti per esperimenti sulla radiofreque ...Passeggiata spaziale durata sette ore per AstroSamantha, prima donna europea a uscire fuori dalla Iss. E presto potrebbero esserci grandi novità per lei ...