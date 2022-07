Aston Martin ad ali spiegate col nuovo logo (Di giovedì 21 luglio 2022) Le iconiche ali di Aston Martin spiccano il volo in una nuova era intensa, con il marchio britannico ultra - lusso che oggi lancia una nuova brand strategy all'insegna della creatività e una campagna ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Le iconiche ali dispiccano il volo in una nuova era intensa, con il marchio britannico ultra - lusso che oggi lancia una nuova brand strategy all'insegna della creatività e una campagna ...

Luxgraph : F1, Vettel: 'Correre ancora in Aston Martin? L'intenzione c'è' - sportli26181512 : F1, Vettel sul futuro: 'Parlerò con il team Aston Martin, c'è intenzione di continuare': Nella conferenza stampa di… - FormulaPassion : Sebastian Vettel guiderà una Aston Martin del 1922 per celebrare il centenario della casa inglese nelle competizion… - sexymancio : Mica male la versione C dell'Aston Martin - CanonF1 : RT @jacopogiliberto: l'ecologia spiegata bene/4. l'aston martin del principe carlo è ecologica e non brucia carburanti di origine fossil… -