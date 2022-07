Asppe | agente aggredito da detenuto psichiatrico a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ancora aggressioni al personale di polizia penitenziaria, questa volta un ristrettohanella giornata di ieri un poliziotto penitenziario in servizio a, che è dovuto ricorrere all’ospedale con prognosi di cinque giorni”. Lo rende noto Tommaso De Lia, vice segretario regionale del sindacatoCampania, confederato CON.SI.PE. per il quale “i detenuti psichiatrici sono una vera e propria ‘piaga’ nel sistema penitenziario italiano, anche perché la gestione di questi necessiterebbe di una maggiore presenza di personale medico specializzato in psichiatria. Purtroppo come spesso accade il tutto ricade sul poliziotto penitenziario in prima linea che assolve forzatamente a più ruoli, non avendone ne formazione, ne competenza e ne ...