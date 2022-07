Ascolti TV | Mercoledì 20 luglio 2022. Tg1 Speciale si ferma al 9.5%, Chicago Fire (9.4%) meglio de La Strada del Silenzio (9.2%), ottimo In Onda (8%). La maratone di Mentana al 6.8% (Di giovedì 21 luglio 2022) Gelmini e Maggioni - Tg1 Speciale Nella serata di ieri, Mercoledì 20 luglio 2022, su Rai1 Tg1 Speciale – Crisi di Governo ha conquistato 1.356.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale5 La Strada del Silenzio ha incollato davanti al video 1.044.000 spettatori con uno share del 9.2%. Su Rai2 Un’estate in Provenza arriva a 998.000 spettatori (7.1%). Su Italia1 la 10° stagione di Chicago Fire parte da 1.234.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 La belle époque è seguito da 496.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 787.000 spettatori (6.6%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra 1.194.000 spettatori pari all’8%. Su Tv8 Chi Vuole Sposare Mia Mamma? segna 472.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 luglio 2022) Gelmini e Maggioni - Tg1Nella serata di ieri,20, su Rai1 Tg1– Crisi di Governo ha conquistato 1.356.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Canale5 Ladelha incollato davanti al video 1.044.000 spettatori con uno share del 9.2%. Su Rai2 Un’estate in Provenza arriva a 998.000 spettatori (7.1%). Su Italia1 la 10° stagione diparte da 1.234.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 La belle époque è seguito da 496.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 787.000 spettatori (6.6%). Su La7 In– Prima Serata registra 1.194.000 spettatori pari all’8%. Su Tv8 Chi Vuole Sposare Mia Mamma? segna 472.000 spettatori ...

