Ascolti tv 20 luglio 2022 analisi: vince Maggioni davanti a "Chicago PD" e Parenzo/De Gregorio. Maratona Mentana al 6,8% traina il resto de La7 (Di giovedì 21 luglio 2022) Ascolti al top: Su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 3,269 milioni e 22,7%. Tg1 delle 13.30 a 2,820 milioni e 23%. Su Canale 5 Tg5 delle 20.00 a 2,750 milioni e 18,8% e Tg5 delle 13.00 a 2,442 milioni e 20,8%. TgLa7 delle 20.00 record a 1,264 milioni e 8,4%. La crisi di governo divenuta realtà, montando e lievitando fino a che la rottura tra Mario Draghi (intervenuto al Senato prima delle dieci del mattino) da una parte e leghisti, forzaitalioti e cinquestellini dall'altra – su fronti diversi, ma ugualmente conflittuali e rimpi esecutivo – non è diventata irreversibile nel corso del pomeriggio (dopo la replica del premier), con la vicenda raccontata nel suo procedere dagli speciali, dai talk e dai telegiornali, ha caratterizzato mercoledì 15 luglio. In griglia generalista al posto di Piero Angela, su Rai1 è andato in onda lo Speciale Tg1 gestito da Monica ...

