Arresto del boss Gallace | Tirrito Co G I | “Bene il blitz | ora smantellare la rete di appoggi sul litorale romano”

(Di giovedì 21 luglio 2022) “IlAntonio, condannato per associazione mafiosa e associazione per il traffico di stupefacenti, è stato arrestato a Nettuno, presso l’abitazione della propria moglie, dove si nascondeva all’interno di un vano ricavato in un armadio (leggi qui)., certamente, ma con alcune riserve”. Ad analizzare l’ultima notizia di cronaca è Maricetta, portavoce del Co.G.I., il Comitato dei collaboratori di Giustizia. “Se la prima cosa che viene da dire è un plauso alle forze dell’ordine che hanno eseguito il, a seguire nascono una serie di interrogativi – spiega-. Ed è proprio questi che dovranno essere vagliati, se non vogliamo che gli interventi di polizia restino relegati ad operazioni una tantum. Ad esempio: come è possibile che ...