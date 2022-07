Arresti per corruzione al Comune di Terracina: si dimetta la sindaca Tintari (Di giovedì 21 luglio 2022) Terracina – La sindaca di Terracina, Roberta Tintari, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata presa a seguito dell’inchiesta nell’ambito della quale sono stati disposti nei suoi confronti gli Arresti domiciliari. Le motivazioni, nella nota di dimissioni presentata in Comune dai legali di Tintari, parlano di “tutela della serenità familiare e maggiore libertà per difendersi dalle accuse”. La parola ora passa al Prefetto per la nomina di un commissario. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022)– Ladi, Roberta, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata presa a seguito dell’inchiesta nell’ambito della quale sono stati disposti nei suoi confronti glidomiciliari. Le motivazioni, nella nota di dimissioni presentata indai legali di, parlano di “tutela della serenità familiare e maggiore libertà per difendersi dalle accuse”. La parola ora passa al Prefetto per la nomina di un commissario. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

zerocalcare : Ora la procura di Piacenza firma un'ordinanza di 350 pagine, con 8 arresti per associazione a delinquere e decine d… - fattoquotidiano : Tre soggetti, tra cui l’ex dirigente dell’Ufficio opere pubbliche del Comune di Matera, sono agli arresti domicilia… - Agenzia_Ansa : Sfruttamento del lavoro in centri di accoglienza per migranti, cinque arresti #ANSA - Artemid32071416 : RT @CollotMarta: Dopo gli arresti domiciliari e il totale di 8 misure cautelari per altrettanti dirigenti di @usbsindacato e @SICobas, saba… - bugsbonny76 : RT @zerocalcare: Ora la procura di Piacenza firma un'ordinanza di 350 pagine, con 8 arresti per associazione a delinquere e decine di denun… -