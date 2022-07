Armato di fucile e katana a 22 anni stermina la famiglia Choc in Francia | tre bimbi tra le vittime

(Di giovedì 21 luglio 2022) Le teste di cuorio francesi del Gign durante un blitz Orrore in. Un ragazzo di 22, asserragliatosi in una casa di Douvres, nel dipartimento dell'Ain, è stato ucciso dalle forze speciali (...

Il killer era asserragliato all'interno della casa di Douvres da martedì sera, armato di un fucile e di una katana, una sciabola giapponese. "Invano, i negoziatori hanno cercato di entrare in contatto con lui". È stato ucciso dalle forze speciali francesi il 20enne che si è asserragliato in una casa di Douvres, dipartimento dell'Ain, dopo aver ammazzato cinque persone della sua famiglia, tra cui tre bambini.