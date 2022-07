Aosta | cade da una grata | operaio muore sul lavoro

(Di giovedì 21 luglio 2022) commenta Undi 47 anni, Davide Tommaso De Stasio, è morto in un incidente sula Pont - Saint - Martin (). L'uomo è caduto da una, precipitando per circa tre metri in un ...

La Procura diaprirà un fascicolo d'indagine.Ha svolto un sopralluogo anche il pm di turno della procura di, Giovanni Roteglia , che aprirà un fascicolo sull'accaduto. redazione Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti ...Un operaio di 47 anni, Davide Tommaso De Stasio, è morto in un incidente sul lavoro a Pont-Saint-Martin (Aosta). L'uomo è caduto da una grata, precipitando per circa tre metri in un fossato. Lavorava ...