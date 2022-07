Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi 21 Luglio

(Di giovedì 21 luglio 2022) L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Segui ledella soap di unsu Zon.it. Julia inaugura il suo laboratorio con una grande festa. Sergio, su suggerimento di Diana, cerca di riconquistare Julia. Carmen si rifiuta di partecipare al funerale di Agustina a causa della presenza di Patricia. Sibebi viene costretta da Patricia ad addossarsi la morte di Agustina. Segui ZON.IT su Google News.

redazionetvsoap : #unaltrodomani #anticipazioni Conosciamo meglio l'attore che interpreta VICTOR - redazionetvsoap : #unaltrodomani #anticipazioni La #trama di #domani, #22luglio - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2022 - andreastoolbox : Novella 2000: gossip, anticipazioni, programmi tv e tanto altro - redazionetvsoap : #unaltrodomani #anticipazioni Ma non dovevano non vedersi più? -

UnDomani: Carmen rifiuta di partecipare ai funerali di Agustina a Rio Muni È un momento molto eccitante per Julia , come se tutto andasse a posto nella sua vita per la prima ...Il tentativo di padre e figlio di proteggersi l'un l', però, non farà che indispettire ulteriormente Baker che, di fronte ai crimini di depistaggio e omissione di soccorso confessati dagli ...Tramite le nuove esclusive action figure della Hasbro, possiamo individuare un nuovo personaggio che apparirà nella serie Andor ...Torna su Rai 1 il programma di Carlo Conti che da anni manca dallo schermo. Ecco quando L’ultima edizione de I Migliori Anni risale al 2017, ...