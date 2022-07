Anticipazioni Sei Sorelle | Puntate Finali | Elisa Tenta Il Suicidio!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 21 luglio 2022)Seimette da parte il suo amore per Salvador nel corso del tempo, ma un’altra brutta delusione la porta a compiere un gesto molto drastico ed inaspettato… Seiappassiona milioni di telespettatori ogni pomeriggio, e continuerà a fare compagnia al pubblico per tutta l’estate. Nel corso delle, che concluderanno definitivamente la soap, al centro dell’attenzione ci saranno Salvador e Diana, che cercheranno di risolvere i problemi della famiglia, ma anche. Quest’ultima attraverserà dei momenti di grande sofferenza fino a cercare di togliersi la vita. Ecco che cosa sta per succedere.Sei...