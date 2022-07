Ancora a rischio i lamantini della Florida

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Quest’anno insono stati registrati meno decessi dirispetto ai numeri record del 2021, ma i funzionari che si occupanofauna selvatica hanno avvertito che la cronica mancanza di cibo rimane una minaccia grave e continua per questi mammiferi marini, che sono principalmente erbivori. Tra il 1° gennaio e il 15 luglio, laFish and Wildlife Conservation Commission ha confermato circa 631 decessi. Questo dato si confronta con gli 864 dello stesso periodo dell’anno scorso, quando un numero record dimorì principalmente per la mancanza di alghe e piante marine, decimate dall’inquinamento delle acque. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.